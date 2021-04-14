Погода в Ижевске на 14 апреля: будет ясно и до +19

Ветер южный, с порывами до 8 м/с Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 апреля, среда. Пока вы собираетесь по свои делам, «Комсомолка» расскажет, какую погоду ждать сегодня.

По данным сайта GISMETEO сегодня будет ясная погода весь день. Температура воздуха днем поднимется до +19. Ветер южный, с порывами до 8 м/с.

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