Карта распространения коронавируса на 14 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 14 апреля
Фото: pixabay.com
14 апреля в Удмуртии скончалось от коронавируса два пенсионера: женщина 87 лет и 72-летний мужчина. В то же время выздоровевших от болезни больше, чем заболевших. Так, вылечились 76 пациентов, а заразилось 69 жителей.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 15 201
Глазов - 1 416
Воткинск - 1 357
Можга - 1 744
Сарапул - 1 157
Завьяловский район - 1 763
Алнашский район - 612
Балезинский район - 475
Вавожский район - 283
Воткинский район - 359
Глазовский район - 330
Граховский район - 194
Дебесский район - 284
Игринский район - 753
Камбарский район - 282
Каракулинский район - 213
Кезский район - 318
Кизнерский район - 335
Киясовский район - 215
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 481
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 370
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 236
Увинский район - 838
Шарканский район - 549
Юкаменский район - 259
Якшур-Бодьинский район - 479
Ярский район - 275
Вакцину от COVID-19 уже поставили 62 424 человека.
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