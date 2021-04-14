Карта распространения коронавируса на 14 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 14 апреля Фото: pixabay.com

14 апреля в Удмуртии скончалось от коронавируса два пенсионера: женщина 87 лет и 72-летний мужчина. В то же время выздоровевших от болезни больше, чем заболевших. Так, вылечились 76 пациентов, а заразилось 69 жителей.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 15 201

Глазов - 1 416

Воткинск - 1 357

Можга - 1 744

Сарапул - 1 157

Завьяловский район - 1 763

Алнашский район - 612

Балезинский район - 475

Вавожский район - 283

Воткинский район - 359

Глазовский район - 330

Граховский район - 194

Дебесский район - 284

Игринский район - 753

Камбарский район - 282

Каракулинский район - 213

Кезский район - 318

Кизнерский район - 335

Киясовский район - 215

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 481

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 370

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 236

Увинский район - 838

Шарканский район - 549

Юкаменский район - 259

Якшур-Бодьинский район - 479

Ярский район - 275

Вакцину от COVID-19 уже поставили 62 424 человека.

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