«Ростелеком» обеспечил сотовой связью девять сёл и деревень Удмуртии

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«Ростелеком» завершил строительство базовых сотовых станций в малонаселенных пунктах Удмуртской Республики. Более десяти тысяч жителей региона получили доступ к мобильной связи оператора и скоростному интернету. Заказчиком проекта выступило региональное министерство информатизации и связи.

Компания установила девять базовых станций в деревнях Котловка, Лолошур-Возжи, Нижний Армязь, Ныргында, Петропавлово, Узей-Тукля и Порозово, а также в селах Первомайский и Новый Мултан. В географию проекта вошли шесть районов республики: Граховский, Камбарский, Каракулинский, Киясовский, Увинский и Шарканский.

«У “Ростелекома” достаточно разветвленная оптическая сеть, охватывающая самые удаленные сёла и деревни. Ставить полноценные базовые станции в них нерентабельно. Но если объединить ресурсы мобильной и фиксированной связи, получается синергический эффект. В Удмуртии проект получил развитие благодаря поддержке регионального правительства», — прокомментировал Александр Костылев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

Транзит сигнала мобильной связи от ближайшей базовой станциив населенный пункт осуществляется по оптическим линиям «Ростелекома». Покрытие обеспечивает оборудование, размещенное на антенно-мачтовых сооружениях высотой до 26 метров.

«С приходом сотовой связи “Ростелекома” в небольшие поселения улучшается качество жизни, развивается малый бизнес, растет интерес к внутреннему туризму. Благодаря проекту мобильный интернет появился на крупном сельскохозяйственном предприятии “Восход” в деревне Порозово и в знаковом для Удмуртии этнографическом комплексе – резиденции Бабы-яги в деревне Котловка», — дополнил Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики.

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