Директор фонда ВАЛТАУ приглашает на благотворительный концерт «НаРавных» в Ижевске Фото: личный архив героев

Уникальный концерт «НаРавных» (0+) пройдет в Ижевске 17 апреля. На одной сцене выступят известные музыканты и танцоры Удмуртии - «Бабушки из Бураново», победительница конкурса «Детская волна» Лиза Перминова, ансамбль песни и танца Удмуртии «Италмас», хореографический ансамбль «Ижевск» - и ребята с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из Самары, Новосибирска, Уфы, Москвы, Казани.

«Приходите на концерт. Ведь так мы сможем помочь особенным ребятам и исполнить их мечты. А мечтают они о собственном фортепиано, о новых костюмах для выступлений, об оплате курсов вокала, о записи их песни в профессиональной студии. В общем, о том, что поможет им дальше творчески развиваться и идти к своей цели», - говорит Татьяна Сухих, директор фонда ВАЛТАУ и организатор фестиваля.

Все средства, вырученные от концерта, пойдут на исполнение мечты сразу нескольких человек с ОВЗ.

Приобрести билеты на концерт можно приобрести на сайте Кассир.ру*

А можно просто перечислить деньги на исполнении мечт в фонд ВАЛТАУ с помощью QR-кода для оплаты через приложение «Сбер Онлайн». Зайдите в раздел «Платежи», выберите пункт «Оплата по QR», наведите смартфон на код, укажите ФИО и сумму перевода.

Зайдите в раздел «Платежи», выберите пункт «Оплата по QR», наведите смартфон на код

ООО «КАССИР.РУ, УР, Ижевск», ОГРН 1181832021502, Ижевск, улица К. Маркса, 219а

Фонд «ВАЛТАУ», ИНН 1841078649 КПП 184101001 ОГРН 1181832009985

Реклама

0+