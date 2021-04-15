Джордж Хелд расскажет студентам Ижевска про наступившее цифровое будущее

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19 апреля в столице Удмуртии состоятся открытые лекции Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн. Эксперт поделится знаниями о мировых трендах в сфере инноваций и digital (диджитал), расскажет о будущем технологий и искусственном интеллекте.

Специально для студентов Ижевска и заинтересованных жителей города Джордж Хелд расскажет про новый технологический уклад, сферах применения больших данных и искусственного интеллекта:

- Как меняются социальные тенденции с точки зрения индустрии технологий?

- Какие возможности открывают обществу цифровые продукты, разрабатываемые специалистами Билайн?

- Как искусственный интеллект спасает жизни людей?

- Почему Россия восприимчива к инновациям больше, чем может показаться?

- Как масштабная цифровизация меняет рынок труда и какие возможности открывает удаленка?

Об этом и многом другом пойдет разговор на встрече. Также вместе с экспертом можно будет обсудить возможности, которые открывают обществу инновационные проекты, разрабатываемые сегодня в России и в мире.

Событие открыто для всех по предварительной регистрации, количество мест ограничено.

Встречи пройдут на площадках двух вузов: Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова (начало 10:00, подробности и регистрация) и Удмуртского Государственного Университета (начало 15:00, подробности и регистрация).

СПРАВКА О СПИКЕРЕ:

До прихода в ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд занимал позицию вице-президента по мобильной коммерции (ConnectedCommerce) в группе компаний Etisalat (Этисалат), отвечая за внедрение, интеграцию и развитие digital-продуктов в странах Ближнего и Среднего Востока, Азии и Африки. До этого он работал на руководящих должностях в компаниях Airtel (Эритель), Zain (Зейн), Celtel (Селтель), Tele2 (Теле2).

Джордж Хелд имеет диплом MBA (МБА) Северо-Восточного университета (Бостон, США), диплом Гарвардской бизнес-школы, диплом по разработке, внедрению и управлению продукцией и сертификат программы по искусственному интеллекту Массачусетского технологического института. Обладатель многочисленных индустриальных наград за внедрение инновационных продуктов, таких как GSMA Global Mobile Awards (ДжиСМА Глобал Мобайл Эвордс), Global Telecom Innovation Awards (Глобал Телеком Инновайшн Эвордс), FT/IFC special commendation (ФТ/ФС спешиал коммендайшн).

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