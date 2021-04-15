«Ижсталь» увеличила реализацию в 1 квартале

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в группу «Мечел») в 1 квартале текущего года реализовал свыше 92 тыс. тонн металлопродукции, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года.

Продажи готового проката выросли на 4%, калибровки – на 10%, стальных фасонных профилей высокой точности – на 80%.

При этом увеличилась отгрузка специальных марок стали: конструкционных (без никеля –на 12%, с никелем – на 32%), нержавеющих – на 61%, нержавеющих с никелем – на 25%, быстрорежущих – на 46%, легированных инструментальных – на 33%, подшипниковых – на 79%.

Отчетный период характеризуется ростом потребления металла некоторыми отраслями промышленности. Наибольший прирост на 50% показали продажи предприятиям автопрома, на 23% выросли продажи машиностроителям, на 15% – производителям оборудования для горной добычи.

«Экономика постепенно восстанавливается после пандемии. Мы стремимся оперативно реагировать на рыночную ситуацию и отвечать на запросы наших заказчиков», – отметил директор управления коммерческой деятельностью ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

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