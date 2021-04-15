Житель Удмуртии подозревается в избиениях своей пожилой матери из-за денег Фото: pixabay.com

28-летний житель Сюмсинского района задержан по подозрению в избиениях и вымогательстве у своей 65-летней матери. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

О женщине с побоями в полиции узнали от сотрудников медучреждения, в которое она была доставлена. Прибывшим в больницу правоохранителям женщина рассказала, что ее безработный и пьяный сын начал просить у нее деньги. Но когда она отказалась, он начал избивать ее, а после этого скрылся.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию. Было установлено, что такая ситуация между сыном и матерью возникает уже не первый раз. Однако сама пожилая женщина в полицию не обращалась.

На данный момент молодой человек находится в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.

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