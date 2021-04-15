Карта распространения коронавируса на 15 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 15 апреля Фото: pixabay.com

15 апреля в Удмуртии от коронавируса скончалась 665-летняя пенсионерка. В то же время количество выздоровевших превысило число заболевших. Так, вылечились 73 человека, а заразилось еще 68 жителей.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 15 227

Глазов - 1 416

Воткинск - 1 362

Можга - 1 747

Сарапул - 1 164

Завьяловский район - 1 763

Алнашский район - 612

Балезинский район - 475

Вавожский район - 283

Воткинский район - 359

Глазовский район - 330

Граховский район - 194

Дебесский район - 284

Игринский район - 753

Камбарский район - 287

Каракулинский район - 213

Кезский район - 318

Кизнерский район - 335

Киясовский район - 216

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 481

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 373

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 239

Увинский район - 848

Шарканский район - 554

Юкаменский район - 259

Якшур-Бодьинский район - 479

Ярский район - 275

Вакцину от COVID-19 уже поставили 64 466 человек.

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