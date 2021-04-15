Карта распространения коронавируса на 15 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 15 апреля
Фото: pixabay.com
15 апреля в Удмуртии от коронавируса скончалась 665-летняя пенсионерка. В то же время количество выздоровевших превысило число заболевших. Так, вылечились 73 человека, а заразилось еще 68 жителей.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 15 227
Глазов - 1 416
Воткинск - 1 362
Можга - 1 747
Сарапул - 1 164
Завьяловский район - 1 763
Алнашский район - 612
Балезинский район - 475
Вавожский район - 283
Воткинский район - 359
Глазовский район - 330
Граховский район - 194
Дебесский район - 284
Игринский район - 753
Камбарский район - 287
Каракулинский район - 213
Кезский район - 318
Кизнерский район - 335
Киясовский район - 216
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 481
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 373
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 239
Увинский район - 848
Шарканский район - 554
Юкаменский район - 259
Якшур-Бодьинский район - 479
Ярский район - 275
Вакцину от COVID-19 уже поставили 64 466 человек.
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