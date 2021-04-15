Рядом с Ижевском задержали подозреваемого в избиении своего брата до смерти мужчину

Рядом с Ижевском задержали подозреваемого в избиение своего брата до смерти мужчину Фото: pixabay.com

12 апреля 2021 года 44-летний житель Завьяловского района Удмуртии пришел в гости к своему 46-летнему брату, который живет в деревне Каменное. Родственники устроили алкогольное застолье, в ходе которого между ними произошла ссора. Подозреваемый начал избивать потерпевшего, в результате чего тот скончался.

А утром 13 апреля навестить сыновей пришла мать, которая и обнаружила тело.

Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело.

На данный момент готовятся материалы для предъявления ему обвинения и заключения под стражу.

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