Погода в Ижевске: резкое похолодание и без осадков

16 апреля ожидается резкое похолодание Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 16 апреля. Осталось поработать совсем чуть-чуть, и вечером уже можно будет отдыхать! А «Комсомолка» по традиции начнет с рассказа о погоде на сегодня.

По данным Удмуртского гидрометцентра, 16 апреля ожидается резкое похолодание. Температура воздуха составит +12…+14 градусов. По северным районам Удмуртии пройдет небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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