С 19 по 28 апреля в Удмуртии пройдет операция «Тонировка» Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 19 по 28 апреля в Удмуртии пройдет профилактическое мероприятие «Тонировка». Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Сотрудники будут останавливать водителей и проверять стекла их машины на достаточность пропускаемого света.

Напомним, по требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств стекла машины должны пропускать 70% и более света.

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