Еще 68 жителей Удмуртии заразились коронавирусом 16 апреля

Вакцину от COVID-19 уже поставили 66 092 человека в Удмуртии Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба на утро 16 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 68 жителей региона. а выздоровели были выписаны 78 пациентов.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 66 092 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 31 937 случаев заболевания среди жителей. Из них 28 497 человек уже выздоровели, а 402 жителя, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 013 868 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 408.

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