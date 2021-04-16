Карта распространения коронавируса на 16 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 16 апреля
Фото: pixabay.com
16 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 68 жителей региона. Были выписаны 78 пациентов.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 15 262
Глазов - 1 421
Воткинск - 1 363
Можга - 1 747
Сарапул - 1 167
Завьяловский район - 1 767
Алнашский район - 615
Балезинский район - 476
Вавожский район - 283
Воткинский район - 359
Глазовский район - 332
Граховский район - 194
Дебесский район - 285
Игринский район - 755
Камбарский район - 287
Каракулинский район - 213
Кезский район - 320
Кизнерский район - 335
Киясовский район - 216
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 481
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 373
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 239
Увинский район - 854
Шарканский район - 555
Юкаменский район - 261
Якшур-Бодьинский район - 479
Ярский район - 275
Вакцину от COVID-19 уже поставили 66 092 человека.
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