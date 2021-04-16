Карта распространения коронавируса на 16 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 16 апреля Фото: pixabay.com

16 апреля в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 68 жителей региона. Были выписаны 78 пациентов.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 15 262

Глазов - 1 421

Воткинск - 1 363

Можга - 1 747

Сарапул - 1 167

Завьяловский район - 1 767

Алнашский район - 615

Балезинский район - 476

Вавожский район - 283

Воткинский район - 359

Глазовский район - 332

Граховский район - 194

Дебесский район - 285

Игринский район - 755

Камбарский район - 287

Каракулинский район - 213

Кезский район - 320

Кизнерский район - 335

Киясовский район - 216

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 481

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 373

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 239

Увинский район - 854

Шарканский район - 555

Юкаменский район - 261

Якшур-Бодьинский район - 479

Ярский район - 275

Вакцину от COVID-19 уже поставили 66 092 человека.

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