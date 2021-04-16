Очистка улиц от смета и сбор мусора проводятся в Ижевске Фото: Михайлова Анастасия

В Ижевске идет подготовка к летнему сезону. Улицы в центральном квадрате города приведут в порядок уже к 1 мая.

«Мы должны привести центральный квадрат и магистральные автомобильные дороги в порядок к 1 мая. Параллельно подрядчики ведут работы во всех районах города, чистят «межкварталки», - рассказал главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов.

Центр очистят уже к 1 мая Фото: Михайлова Анастасия

Сейчас дорожники не только выполняют первоочередные задачи - уборку смета и сбор случайного мусора вдоль дорог, но и моют остановки и красят ограждения.

Остановочные комплексы не обрабатывают дезинфицирующими средствами, как в прошлом году. Тем не менее, сейчас их регулярно моют водой и используют чистящие средства для удаления надписей.

Остановочные комплексы регулярно промывают водой Фото: Михайлова Анастасия

Качество обслуживания муниципальной собственности контролируют специалисты технического надзора городской службы благоустройства.

«Бывают какие-то недочеты. Происходят такие ситуации, когда прошла бригада, убралась, и уже рядом горожане намусорили. Все недочеты указываются в предписаниях, документы отправляются дорожникам на устранение, тогда бригада проходит повторно», - рассказывает Марат Чемалтынов.

Дорожники убирают смет, случайный мусор вдоль дорог, моют остановки и красят ограждения Фото: Михайлова Анастасия

«Где-то у нас не хватает урн, будем устанавливать дополнительно. Где-то урн достаточно, и все равно мусор образовывается вокруг них».

«Проблемных мест много, чистим улицы от смета, грязи, от того, что вышло из-под снега», - уточняет Андрей Лубенец, замдиректора по производству МУП «ДРЭУ».

Предприятие работает в двухсменном режиме. Днем на улицы Ижевска сейчас выходят около 60 единиц техники, ночью - 35.

У бригад подрядчиков не всегда получается отработать заявку днем из-за загруженности улиц Фото: Михайлова Анастасия

«Ночные работы практически ничем не отличаются от дневных. В тех местах, где сложно работать днем - очень загруженные улицы, создается помеха технике - там мы отрабатываем ночью», - объясняет Андрей Лубенец.

Ижевчанам, которые заметили недостатки по очистке улиц, нужно обращаться в городскую диспетчерскую службу по телефону 072, с мобильных 998-072.

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