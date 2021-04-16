Система весогабаритного контроля от «Ростелекома» заработала на трассе Ижевск – Сарапул

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«Ростелеком» установил пункт весогабаритного контроля (ВГК) на 31-м километре региональной автомобильной дороги Ижевск - Сарапул. Система в автоматическом режиме выявляет превышение веса и габаритов проезжающих транспортных средств. Комплекс работает в тестовом режиме.

Пункт ВГК оборудован сканерами для определения размеров большегрузов, камерами фото- и видеофиксации и источником бесперебойного электропитания. Датчики веса вмонтированы в дорожное полотно. Результаты измерений появляются на информационном табло.

Все сведения аккумулируются в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Если система ВГК фиксирует нарушение, то автоматически проверяет соответствие фактического веса и габаритов автомобиля с данными в федеральной базе специальных разрешений. При отсутствии допуска информация поступает в управление ГИБДД по Удмуртской Республике для вынесения постановления об административном правонарушении.

«Место для установки пункта ВГК мы выбрали неслучайно. После строительства камского моста трасса Ижевск - Сарапул приняла на себя огромный поток крупногабаритных машин. Автоматизированный комплекс «Ростелекома» поможет сохранить дорожное полотно и сократить затраты на его ремонт», - прокомментировала Ирина Шкляр, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

«Автоматизированный пункт ВГК - первый в Удмуртской Республике.Система фиксирует данные круглосуточно и при любых погодных условиях.Ближайшие три месяца комплекс будет работать в тестовом режиме - за это время мы проверим корректность измерений и надежность информационного обмена с профильными ведомствами», - пояснил Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» оборудовал пункт ВГК по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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