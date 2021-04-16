В школах Ижевска хотят организовать лекции диетологов для детей Фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением о введении в школах России регулярных лекций диетологов. Такие уроки должны будут способствовать решению задач по профилактике детского ожирения. Об этом сообщает RT на русском.

Конечно, данные изменения могут коснуться и учебных заведений Ижевска.

«В связи с ухудшением здоровья детей, увеличением количества заболеваний, связанных с избыточной массой тела, в целях повышения культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних, учитывая запрос родительской общественности, прошу вас рассмотреть возможность введения в школах России на системной основе регулярных уроков (занятий во внеурочное время) диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни», - говорится в тексте обращения.

Такие лекции планируют проводить не реже, чем раз в три месяца. Врач-диетолог должен будет отвечать на вопросы школьников, а еще рассказывать о вреде некоторых продуктов и даже помогать в составлении специального плана питания для ребенка.

Кроме лекций, запланированы мастер-классы и различные тренинги. На практические занятия будут приглашать спортсменов, фитнес-тренеров, ведущих здоровый образ жизни лидеров общественного мнения и специалистов, чья работа связана со здоровым образом жизни.

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