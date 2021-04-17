Фотофакт: северное сияние над поселком Кез в Удмуртии

Фото: Андрей Першин, @prostopershin

Фотограф из Удмуртии Андрей Першин поделился в своем «Инстаграме» снимками ночного неба над поселком Кез. Все бы ничего, да только в ночь с 16 на 17 апреля на горизонте он увидел северное сияние. Небосвод украсили не только звезды, но и таинственное зеленое свечение.

«Кез - страна чудес, теперь официально. Сегодня ночью в своем родном поселке я увидел северное сияние», - подписал фотографии Андрей.

В комментариях люди начали восторгаться красотой снимков. А некоторые из жителей задаваться вопросами, что же могло вызвать такое необычное для наших широт природное явление. Одним из предположений стали магнитные бури.

Ну, а «Комсомолка» предлагает вам не гадать, а насладится прекрасными фотографиями.

Фото: Андрей Першин, @prostopershin

Фото: Андрей Першин, @prostopershin

Фото: Андрей Першин, @prostopershin

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