Погода в Ижевске: ветер до 13 м/с и дневная температура до +10°С

Парки Ижевска постепенно начинают работать Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! На календаре воскресенье, 18 апреля. Не стоит грустить из-за того, что выходные подходят к концу – погода радует солнышком, а майские праздники уже совсем близко! Подробно расскажем о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура составит +8...+10°С. Небо будет немного облачным, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Ночью столбик термометра покажет около 0°С. Сохранится небольшая облачность, ветер будет тем же.

Кстати! Недавно мы рассказывали о местах для прогулок в Ижевске.

Желаем замечательного выходного!

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