90-летняя женщина скончалась от коронавируса 18 апреля в Удмуртии

Жители Удмуртии продолжают сражаться с вирусом Фото: pixabay.com

Борьба с коронавирусом продолжается. По данным оперштаба региона, на утро 18 апреля зафиксировали еще 63 лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом, из них 23 человека из Ижевска.

Смогли победить болезнь и были выписаны 69 пациентов. Среди заболевших пять детей до 14 лет и 25 человек пенсионного возраста.

К сожалению, 90-летняя пациентка скончалась.

Вакцинировались от коронавируса 68 584 человек. Из них 41 764 получили второй компонент.

За весь период пандемии зарегистрировано 32 065 случаев заболевания среди жителей Удмуртии. 28 641 человек выздоровели, 405 человек скончались.

Всего в республике провели 1 020 524 исследования на выявление коронавируса, из них за последние сутки – 3400.

Кстати! В Удмуртию уже поступило 1620 доз первой партии вакцины от ковида «ЭпиВакКорона».

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