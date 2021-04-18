71-летний пенсионер осужден за незаконное убийство лосихи в Удмуртии

Мужчина не сразу признал свою вину Фото: pixabay.com

71-летний житель Киясовского района признан виновным в отстреле самки лося. Как сообщила пресс-служба Малопургинского районного суда республики, мужчина незаконно охотился и причинил особо крупный ущерб.

Виновный не имел оформленного разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Несмотря на это, он убил самку лося из принадлежащего ему ружья. Начальник охотничьего хозяйства застиг виновного во время разделывания туши.

Осужденный свою вину не признавал. Он уверял, что вышел на охоту на зайца, а лося убил с целью обороны, так как решил, что зверь болеет бешенством. Позднее мужчина признал свою вину, а суд опроверг все доводы подсудимого о его невиновности.

Суд признал смягчающими обстоятельствами явку с повинной, частичное возмещение имущественного вреда, активное способствование расследованию, принесение извинений, престарелый возраст виновного и его супруги, наличие заболеваний, положительные характеристики, совершение преступления впервые. Отягощающие обстоятельства отсутствуют.

Суд назначил мужчине наказание – 3 года и 2 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и возложением обязанностей. Удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего в сумме 397 500 рублей. Охотничье ружье конфисковано.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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