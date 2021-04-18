Бывший сотрудник УФСИН признан виновным в незаконном приобретении наркотиков в Удмуртии

Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору Фото: pixabay.com

Суд признал виновными 24-летнего и 28-летнего мужчин в незаконном приобретении наркотиков в значительном размере и хранении без цели их сбыта. Об этом сообщает пресс-служба Малопургинского районного суда республики.

24-летний осужденный во время преступления был сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии. Вместе с 28-летним виновным он приобрел наркотическое средство массой не менее 1,4 г. Часть вещества употребили, часть несли с собой, добираясь до места жительства.

Подсудимые признали вину полностью. Исследовав все смягчающие и отягощающие обстоятельства (преступление совершено группой лиц по предварительному сговору), суд назначил штраф – 10 тысяч рублей каждому.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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