Фальшивую купюру достоинством 100 долларов нашли в одном из банков Ижевска

МВД по республике просит граждан проявлять бдительность при расчетах
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
В одном из банков Октябрьского района Ижевска при пересчете денег обнаружена подделка. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в ходе проведенных исследований установлено, что купюра с признаками подделки достоинством 100 долларов была изготовлена не производством бюро гравирования и печати Министерства финансов США.
По факту изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.
В случае обнаружения подозрительных купюр незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел по телефону «02» («102» – со всех мобильных)
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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