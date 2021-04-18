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Общество18 апреля 2021 12:03

Фальшивую купюру достоинством 100 долларов нашли в одном из банков Ижевска

Возбуждено уголовное дело
Полина Андрианова
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МВД по республике просит граждан проявлять бдительность при расчетах

МВД по республике просит граждан проявлять бдительность при расчетах

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В одном из банков Октябрьского района Ижевска при пересчете денег обнаружена подделка. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в ходе проведенных исследований установлено, что купюра с признаками подделки достоинством 100 долларов была изготовлена не производством бюро гравирования и печати Министерства финансов США.

По факту изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.

В случае обнаружения подозрительных купюр незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел по телефону «02» («102» – со всех мобильных)

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

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