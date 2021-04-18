Карта распространения коронавируса на 18 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Борьба продолжается: носите маски в общественных местах, соблюдайте социальную дистанцию
Фото: pixabay.com
18 апреля в Удмуртии зафиксировали один летальный случай от ковида: женщине было 90 лет. Коронавирусом заразились еще 63 человека. Победили болезнь 69 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.
Вакцину от COVID-19 поставили 68 584 человек. Из них 41 764 получили второй компонент.
Отличная новость! Ижевские врачи вылечили еще одну 99-летнюю пациентку от коронавируса.
А теперь расскажем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 15 317 (+23)
Глазов - 1 430 (+6)
Воткинск - 1 366 (+3)
Можга - 1 747
Сарапул - 1 175 (+5)
Завьяловский район - 1 769
Алнашский район - 617 (+2)
Балезинский район - 479 (+2)
Вавожский район - 283
Воткинский район - 360 (+1)
Глазовский район - 336 (+2)
Граховский район - 194
Дебесский район - 291
Игринский район - 759
Камбарский район - 289 (+1)
Каракулинский район - 213
Кезский район - 324 (+4)
Кизнерский район - 335
Киясовский район - 217
Красногорский район - 313 (+1)
Малопургинский район - 481
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 377 (+1)
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 239
Увинский район - 862 (+8)
Шарканский район - 557 (+1)
Юкаменский район - 268 (+3)
Якшур-Бодьинский район - 483
Ярский район - 275
Берегите себя!
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