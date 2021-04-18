Карта распространения коронавируса на 18 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Борьба продолжается: носите маски в общественных местах, соблюдайте социальную дистанцию Фото: pixabay.com

18 апреля в Удмуртии зафиксировали один летальный случай от ковида: женщине было 90 лет. Коронавирусом заразились еще 63 человека. Победили болезнь 69 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

Вакцину от COVID-19 поставили 68 584 человек. Из них 41 764 получили второй компонент.

Отличная новость! Ижевские врачи вылечили еще одну 99-летнюю пациентку от коронавируса.

А теперь расскажем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 15 317 (+23)

Глазов - 1 430 (+6)

Воткинск - 1 366 (+3)

Можга - 1 747

Сарапул - 1 175 (+5)

Завьяловский район - 1 769

Алнашский район - 617 (+2)

Балезинский район - 479 (+2)

Вавожский район - 283

Воткинский район - 360 (+1)

Глазовский район - 336 (+2)

Граховский район - 194

Дебесский район - 291

Игринский район - 759

Камбарский район - 289 (+1)

Каракулинский район - 213

Кезский район - 324 (+4)

Кизнерский район - 335

Киясовский район - 217

Красногорский район - 313 (+1)

Малопургинский район - 481

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 377 (+1)

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 239

Увинский район - 862 (+8)

Шарканский район - 557 (+1)

Юкаменский район - 268 (+3)

Якшур-Бодьинский район - 483

Ярский район - 275

Берегите себя!

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