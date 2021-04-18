18-летнего парня с татуировкой в виде сердца неделю ищут в Ижевске

Фото пропавшего 18-летнего парня Фото: ПСО «Регион 18»

Уже седьмой день в столице Удмуртии ищут Боброва Рудольфа Дмитриевича, 2003 года рождения. Парень вышел из дома 12 апреля 2021 года по адресу: Ижевск, ул. Партизанская. Отправился в неизвестном направлении.

Приметы: рост 175 см, на правой руке татуировка в виде сердца.

Был одет: черная куртка, черная толстовка с серыми вставками, черные джинсы, черные кроссовки с белыми вставками.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Рудольфа, просят обращаться в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или звонить по телефону 8 951-195-29-71.

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