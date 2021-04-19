Погода в Ижевске: ветер до 12 м/с и переменная облачность

Сегодня в Ижевске ожидается солнечная и ветренная погода Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 19 апреля, – первый рабочий день недели. Чтобы провести его продуктивно, читайте прогноз погоды от «Комсомолки».

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра обещают нам переменную облачность и сильный ветер. Днем температура воздуха поднимется до +6…+8°С. Скорость восточного ветра достигнет 7–12 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», днем столбик термометра укажет на +6…7°С. В течение всего дня будет ясная погода. Максимальная скорость восточного ветра достигнет 6,2 м/с.

Какая погода будет на всей неделе, читайте по ссылке.

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