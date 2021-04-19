Многодетные семьи Удмуртии смогут бесплатно получать 30 литров бензина в месяц Фото: pixabay.com

Член комитета госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил предоставлять многодетным семья России, в том числе и Удмуртии, топливные карты с ежемесячным лимитом 30 литров бензина на семью. Об этом сообщает RT на русском.

Его предложение уже оценили в совете Федераций.

«Инициатива хорошая. Только 30 литров в месяц для работающей семьи не так много, если человек, например, имеет отношение к сельскому производству. Но любая помощь многодетной семье - это хорошо», - прокомментировал предложение председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Однако депутат увидел и административные сложности в реализации этой идеи.

«Чисто административно, честно говоря, будет сложно. Это надо перевести в какие-то талоны, перевести в отношения с заправочными возможностями, которые есть в регионах, а они бывают разные. Надо специально сделать так, чтобы каждая заправочная компания, а их много, принимала эти талоны и понимала эту систему», - говорит он.

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