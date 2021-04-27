28 школьников Удмуртии стали суперфиналистами образовательной программы лицея «Сириус»

Фото: «Сириус»

Учащиеся «Роснефть-классов» из Ижевска, Игры, Воткинска и Сарапула стали суперфиналистами образовательной программы для одарённых детей в лицее «Сириус». Удмуртия возглавила рейтинг по количеству участников – 28 школьников.

Программа реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве между Компанией «Роснефть» и Образовательным Фондом «Талант и успех». Заявки на участие в ней подали 986 учеников «Роснефть-классов» из 26 регионов страны. По итогам нескольких этапов были отобраны 108 победителей, для которых в апреле стартовал суперфинал. В течение месяца ребята будут проходить онлайн-обучение на базе лицея «Сириус» и в качестве итогового задания создадут зал виртуального музея, посвящённого истории развития нефтегазовой отрасли.

«Роснефть» уделяет большое внимание образовательным программам и развитию одарённой молодёжи из регионов производственной деятельности Компании. В Удмуртии при поддержке «Удмуртнефти» функционируют семь «Роснефть-классов». Выпускники уже работают на предприятии и его дочерних обществах.

ЗНАЙТЕ!

Проводится набор в десятые «Роснефть-классы» Удмуртии:

- школа № 12 им. академика В.И. Кудинова г. Воткинска, тел.: (34145) 4-82-62, 6-48-80

- школа № 7 г. Сарапула, тел.: (34147) 4-33-58, 4-62-93

- школа № 4 п. Игра, тел.: (34134) 4-28-47, 4-22-92

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