«Удмуртнефть» поддержала Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна – 2021»

Фото: «Удмуртнефть»

Более 1400 работников «Удмуртнефти» и её дочерних обществ присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная весна – 2021».

В Ижевске 230 сотрудников аппарата ОАО «Удмуртнефть» привели в порядок территорию, прилегающую к административным зданиям предприятия – это пешеходные зоны улиц Красноармейская, Советская, Свободы, Петрова и Новосмирновская. Преобразился и Сквер нефтяников – зелёный островок в самом центре города, где любят отдыхать ижевчане. Также субботники прошли на производственных и прилегающих территориях предприятия и девяти дочерних обществ «Удмуртнефти», расположенных в Ижевске, п. Смирново, Игринском, Воткинском и Сарапульском районах. За время субботника было собрано более 300 куб. м мусора. Общая площадь убранных участков составила более 30 га.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры и принципов ведения деятельности «Роснефти». За последние три года «Роснефть» направила на природоохранную деятельность более 120 миллиардов рублей. В 2020 году Компания и её дочерние общества посадили более 1,5 миллионов деревьев, а за последние три года – свыше 3,5 миллионов саженцев.

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