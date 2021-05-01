Погода в Ижевске 1 мая: небольшой дождь и сильные порывы ветра до 22 м/с

Синоптики обещают дождь в Ижевске 1 мая Фото: Архив КП

Доброе праздничное утро, Ижевск! Перед тем, как выйти на улицу, не забудьте прочитать прогноз погоды от «Комсомолки».

Синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают нам дождливую погоду. Температура воздуха днем поднимется до 13–15°С. Скорость юго-западного ветра достигнет 9–14 м/с. Но в гидрометцентре предупреждают о порывах воздушных потоков 17–22 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», дневная температура поднимется до 14–16 °С. К обеду будет пасмурно, а вечером пойдет дождь. Скорость ветра достигнет 9,5 м/с.

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