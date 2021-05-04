АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию программы благотворительности

Благовещенский собор, г. Воткинск

Реализация благотворительных проектов и социально значимых программ является одним из ведущих направлений социальной политики АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса», входящее в состав промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева). В рамках благотворительной программы Компания оказывает постоянную поддержку различным проектам города Ижевска и республики: строительству и восстановлению храмов и церквей, оказанию помощи малоимущим и инвалидам, поддержке спортивных и детских организаций, а также многое другое.

За первый квартал 2021 года на благотворительные цели Компанией был выделен один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи рублей. Полмиллиона рублей из этой суммы было перечислено на восстановление Благовещенского собора в городе Воткинске. Председатель Приходского совета Благовещенского собора иеромонах Павел Белокрылов рассказал, что восстановительные работы в храме ведутся уже долгое время, до 2005 года здание церкви стояло полуразрушенным, активные работы по восстановлению начались в 2012 году, сейчас фасад уже отреставрирован, ведутся внутренние ремонтные работы.

Центральная мечеть, г. Ижевск

Помогли нефтяники и в реставрации Центральной мечети города Ижевска. На ремонт обшивки фасада было также выделено полмиллиона рублей.

Всего в 2021 году в районы республики планируется направить на социально значимые проекты более 17 миллионов рублей.

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