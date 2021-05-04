«Как приручить дракона 3», «Джентльмены» и «Мстители» – что еще посмотреть в майские выходные?

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Клиенты Tele2 могут менять минуты на кино онлайн-кинотеатра Wink не только на открытых для подключения, но и на архивных тарифных планах. Значит, еще больше абонентов оператора будут наслаждаться кино на майских праздниках.

Инновационный сервис – обмен минут на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink – стартовал в начале апреля и сразу привлек пользователей. Тогда Tele2 предложила услугу на открытых для подключения пакетных тарифах. Теперь оператор в ответ на запрос клиентов запускает эту возможность для абонентов популярных архивных планов, а также для большинства продуктов линейки «Мой Tele2».

Tele2 проанализировала первые результаты работы сервиса. Самыми активными оказались пользователи в Москве – их число в 2,5 раза превышает количество клиентов сервиса в Санкт-Петербурге. Остальные места в пятерке регионов-киноманов распределились почти поровну между Екатеринбургом, Иркутском и Челябинском.

Самым популярным среди абонентов оказался анимационный фильм «Как приучить дракона 3» – выбор объясняется тем, что запуск сервиса пришелся на начало школьных каникул. На втором месте – гангстерская комедия «Джентльмены» Гая Ричи. Третье место по количеству просмотров занимает оскароносный фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Ху, а четвертое – супергеройский хит «Мстители: Финал» от Marvel Studio.