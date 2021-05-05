Карта распространения коронавируса на 5 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 5 мая
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба, на утро 5 мая в Удмуртии от коронавируса скончался 81-летний мужчина.
Еще 42 человека в регионе заразились COVID-19 за минувшие сутки, а 60 пациентов выздоровели и их выписали.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск — 15 797
Глазов — 1 468
Воткинск — 1 384
Можга — 1 766
Сарапул — 1 224
Завьяловский район — 1 818
Алнашский район — 638
Балезинский район — 495
Вавожский район — 290
Воткинский район — 363
Глазовский район — 359
Граховский район — 196
Дебесский район — 297
Игринский район — 773
Камбарский район — 293
Каракулинский район — 213
Кезский район — 343
Кизнерский район — 338
Киясовский район — 217
Красногорский район — 320
Малопургинский район — 488
Можгинский район — 299
Сарапульский район — 394
Селтинский район — 273
Сюмсинский район — 244
Увинский район — 920
Шарканский район — 577
Юкаменский район — 296
Якшур—Бодьинский район — 494
Ярский район — 280
Вакцину от COVID-19 уже поставили 93 945 человекам.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Детская поликлиника ГКБ №8 в Ижевске первая получила международный сертификат качества
Житель Удмуртии отправится в колонию на 16 лет за убийство и покушение на убийство двух мужчин