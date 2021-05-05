Карта распространения коронавируса на 5 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 5 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 5 мая в Удмуртии от коронавируса скончался 81-летний мужчина.

Еще 42 человека в регионе заразились COVID-19 за минувшие сутки, а 60 пациентов выздоровели и их выписали.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 15 797

Глазов — 1 468

Воткинск — 1 384

Можга — 1 766

Сарапул — 1 224

Завьяловский район — 1 818

Алнашский район — 638

Балезинский район — 495

Вавожский район — 290

Воткинский район — 363

Глазовский район — 359

Граховский район — 196

Дебесский район — 297

Игринский район — 773

Камбарский район — 293

Каракулинский район — 213

Кезский район — 343

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 320

Малопургинский район — 488

Можгинский район — 299

Сарапульский район — 394

Селтинский район — 273

Сюмсинский район — 244

Увинский район — 920

Шарканский район — 577

Юкаменский район — 296

Якшур—Бодьинский район — 494

Ярский район — 280

Вакцину от COVID-19 уже поставили 93 945 человекам.

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