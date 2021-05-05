10 сотрудникам МЧС Удмуртии вручили госнаграды России Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Указом и распоряжением, подписанными 28 апреля президентом России Владимиром Путиным, десять сотрудников Главного управления МЧС России по Удмуртии отмечены высокими государственными наградами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Семеро из них получили медали «За отвагу на пожаре», проявленные при спасении человеческих жизней на пожарах:

- подполковник в/с Сергей Маслеников, начальник 2-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Удмуртии;

- майор в/с Сергей Васильев, замначальника СПТ 2-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Удмуртии;

- старший лейтенант в/с Илья Лучинкин, начальник караула ПСЧ № 17 города Глазова Главного управления МЧС России по Удмуртии (в наст. вр. – замначальника ПСЧ № 40);

- старший прапорщик в/с Станислав Васильев, командир отделения ПСЧ № 17 города Глазова Главного управления МЧС России по Удмуртии;

- сержант в/с Салават Муллахметов, пожарный ПСЧ № 3 по охране Ленинского района Ижевска Главного управления МЧС России по Удмуртии;

- Сергей Никитин, водитель автомобиля (пожарный) ПСЧ № 3 по охране Ленинского района Ижевска Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Остальные получили грамоты и благодарности за высокий профессионализм, проявленный в борьбе с пожарами и коронавирусом. Их удостоились:

- заместитель начальника Главного управления МЧС России по Удмуртии (по антикризисному управлению) полковник Виктор Паршуков;

- подполковник в/с Александр Макаров, начальник специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Удмуртии;

- старший прапорщик в/с Сергей Владимиров, помощник начальника караула ПСЧ-1 Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Недавно 43 медика из Удмуртии также были отмечены наградами президента России за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

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