Карта распространения коронавируса на 6 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 6 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 6 мая в Удмуртии от коронавируса скончались двое жителей: женщине был 81 год, мужчине 83 года.

Еще 43 человека в регионе заразились COVID-19 за минувшие сутки, а 56 пациентов выздоровели и их выписали.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 15 817

Глазов — 1 469

Воткинск — 1 384

Можга — 1 766

Сарапул — 1 230

Завьяловский район — 1 818

Алнашский район — 638

Балезинский район — 500

Вавожский район — 290

Воткинский район — 363

Глазовский район — 360

Граховский район — 196

Дебесский район — 299

Игринский район — 773

Камбарский район — 293

Каракулинский район — 213

Кезский район — 343

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 324

Малопургинский район — 488

Можгинский район — 299

Сарапульский район — 396

Селтинский район — 273

Сюмсинский район — 244

Увинский район — 920

Шарканский район — 577

Юкаменский район — 296

Якшур—Бодьинский район — 494

Ярский район — 282

Вакцину от COVID-19 уже поставили 93 945 человек.

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