Карта распространения коронавируса на 6 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 6 мая
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба, на утро 6 мая в Удмуртии от коронавируса скончались двое жителей: женщине был 81 год, мужчине 83 года.
Еще 43 человека в регионе заразились COVID-19 за минувшие сутки, а 56 пациентов выздоровели и их выписали.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск — 15 817
Глазов — 1 469
Воткинск — 1 384
Можга — 1 766
Сарапул — 1 230
Завьяловский район — 1 818
Алнашский район — 638
Балезинский район — 500
Вавожский район — 290
Воткинский район — 363
Глазовский район — 360
Граховский район — 196
Дебесский район — 299
Игринский район — 773
Камбарский район — 293
Каракулинский район — 213
Кезский район — 343
Кизнерский район — 338
Киясовский район — 217
Красногорский район — 324
Малопургинский район — 488
Можгинский район — 299
Сарапульский район — 396
Селтинский район — 273
Сюмсинский район — 244
Увинский район — 920
Шарканский район — 577
Юкаменский район — 296
Якшур—Бодьинский район — 494
Ярский район — 282
Вакцину от COVID-19 уже поставили 93 945 человек.
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