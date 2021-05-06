В ижевских офисах может заработать платформа для управления коллективным иммунитетом Фото: pixabay.com

На одном из уральских заводов в пилотном режиме работает первая в мире цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом, которая разработана в России. В скором времени она может появиться, в том числе, и на предприятиях и в офисах Ижевска. Об этом сообщили RT на русском в пресс-службе организации «Платформа Национальной технологической инициативы».

Платформа создана на базе искусственного интеллекта и помогает предотвращать вспышки заболевания коронавирусом. Разработчики рассказывают, что использование платформы позволит снизить количество случаев заболевания более чем в два раза за год.

В специальную систему вносятся данные о здоровье сотрудников, в том числе о заболевших коронавирусом. После этого платформа автоматически собирает данные о контактах людей через специальные брелоки, которые выдают каждому сотруднику.

Далее искусственный интеллект моделирует сценарии распространения инфекции. После чего определяются те, кто находится в зоне риска.