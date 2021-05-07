81-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии 7 мая

Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 7 мая в Удмуртии от коронавируса скончался 81-летний мужчина.

Еще 43 человека в регионе заразились COVID-19 за минувшие сутки, а 51 пациент выздоровел и был выписан.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 092 случая заболевания среди жителей. Из них 29 885 человек уже выздоровели, а 423 жителя, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 078 612 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 041.

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