В Удмуртии могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет Фото: pixabay.com

RT на русском сообщает, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на использование в стране жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий. Конечно, если такое решение властей будет принято, оно распространится и на нашу республику. Эту идею прокомментировал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«В этом документе, постановлении правительства, определён перечень мер, которые будут, предположительно, реализованы в стране до 2035 года, и эти меры направлены на снижение объёма потребляемого табака, естественно, и вреда, который он приносит. Это важно с позиции комплексного подхода к решению проблемы, потому что сегодня, к сожалению, распространение табачной продукции идёт не только по пути использования обычных сигарет, но и всякого рода заменителей: электронных сигарет, использования ароматизаторов», — пояснил депутат.

Он объяснил, что ароматизаторы несут дополнительные вред для курильщиков электронных сигарет.