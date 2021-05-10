Открытие нового отдела бытовой техники «Аксион» в СЦ «Азбука ремонта»

Открытие нового фирменного отдела бытовой техники «Аксион» в строительном центре «Азбука ремонта»
5 мая состоялось открытие нового фирменного отдела бытовой техники «Аксион» в строительном центре «Азбука ремонта». Это первый большой крытый магазин Концерна «Аксион». В торжественном мероприятии принял участие директор по коммерции и внешнеэкономической деятельности Петр Владимирович Козлов.
В торжественном открытии принял участие директор по коммерции и внешнеэкономической деятельности Козлов Пётр Владимирович
В отделе представлена вся линейка малой бытовой техники, как товары для кухни: лидеры продаж – электромясорубки, соковыжималки, чайники, блендеры, кофемолки; так и товары для дома: ассортимент пылесосов, утюги, робот для мытья окон, тепловентилятор, фены.
Создавая современную технику, «Аксион» ценит традиции и уделяет внимание деталям, чтобы максимально удобно и комфортно использовать ее дома.
В планах у предприятия – открытие новых торговых точек не только в Удмуртии, но и в регионах.
«Аксион» производит как товары для кухни: электромясорубки, соковыжималки, чайники, блендеры, кофемолки, так и товары для дома: ассортимент пылесосов, утюги, робот для мытья окон, тепловентилятор, фены
«Аксион» производит как товары для кухни: электромясорубки, соковыжималки, чайники, блендеры, кофемолки, так и товары для дома: ассортимент пылесосов, утюги, робот для мытья окон, тепловентилятор, фены
«Аксион» производит как товары для кухни: электромясорубки, соковыжималки, чайники, блендеры, кофемолки, так и товары для дома: ассортимент пылесосов, утюги, робот для мытья окон, тепловентилятор, фены
Бытовая техника «Аксион» – надежные помощники в вашем доме!
Официальный сайт и интернет-магазин: axion-tnp.ru
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