Открытие нового отдела бытовой техники «Аксион» в СЦ «Азбука ремонта»

Открытие нового фирменного отдела бытовой техники «Аксион» в строительном центре «Азбука ремонта»

5 мая состоялось открытие нового фирменного отдела бытовой техники «Аксион» в строительном центре «Азбука ремонта». Это первый большой крытый магазин Концерна «Аксион». В торжественном мероприятии принял участие директор по коммерции и внешнеэкономической деятельности Петр Владимирович Козлов.

В торжественном открытии принял участие директор по коммерции и внешнеэкономической деятельности Козлов Пётр Владимирович

В отделе представлена вся линейка малой бытовой техники, как товары для кухни: лидеры продаж – электромясорубки, соковыжималки, чайники, блендеры, кофемолки; так и товары для дома: ассортимент пылесосов, утюги, робот для мытья окон, тепловентилятор, фены.

Создавая современную технику, «Аксион» ценит традиции и уделяет внимание деталям, чтобы максимально удобно и комфортно использовать ее дома.

В планах у предприятия – открытие новых торговых точек не только в Удмуртии, но и в регионах.

«Аксион» производит как товары для кухни: электромясорубки, соковыжималки, чайники, блендеры, кофемолки, так и товары для дома: ассортимент пылесосов, утюги, робот для мытья окон, тепловентилятор, фены

«Аксион» производит как товары для кухни: электромясорубки, соковыжималки, чайники, блендеры, кофемолки, так и товары для дома: ассортимент пылесосов, утюги, робот для мытья окон, тепловентилятор, фены

«Аксион» производит как товары для кухни: электромясорубки, соковыжималки, чайники, блендеры, кофемолки, так и товары для дома: ассортимент пылесосов, утюги, робот для мытья окон, тепловентилятор, фены

Бытовая техника «Аксион» – надежные помощники в вашем доме!

Официальный сайт и интернет-магазин: axion-tnp.ru

Адреса фирменных отделов в Ижевске:

СЦ «Азбука ремонта», ул. Молодежная, 107Б (1 этаж)

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