8 мая в Удмуртии выявили 44 новых случая заражения коронавирусом

Ежедневная статистика коронавируса в Удмуртии Фото: Амир Закиров

На утро 8 мая в Удмуртии выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, об этом сообщает оперштаб региона на официальной странице «ВКонтакте».

Среди заболевших четыре ребенка до 14 лет и 19 человек старше 65 лет.

В статистику попали 21 ижевчанин, а также пять жителей Воткинска и по четыре жителя из Глазова и Балезинского района. В Завьяловском районе трое заболевших. В Алнашском, Глазовском, Кезском, Малопургинском, Можгинском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском районах зарегистрировано по одному случаю.

Выздоровевших на сегодня 54 человека, летальных случаев нет.

С начала пандемии общее число заболевших в Удмуртии составило 33 136 человек. Из них выздоровели 29 939 и скончались 423. В настоящее время среди пациентов 2 416 находятся в удовлетворительном состоянии, 308 – в состоянии средней степени тяжести и 50 – в тяжелом состоянии.

В регионе продолжается вакцинация, на сегодня 95 412 человек сделали прививку, из них 63 457 уже получили второй компонент вакцины.

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