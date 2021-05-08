Карта распространения коронавируса на 8 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Традиционная сводка коронавируса в регионе Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба на утро 8 мая в Удмуртии за минувшие сутки 44 жителя региона заразились COVID-19, и 54 пациента выздоровели.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 15 855

Глазов — 1 473

Воткинск — 1 390

Можга — 1 769

Сарапул — 1 239

Завьяловский район — 1 821

Алнашский район — 641

Балезинский район — 510

Вавожский район — 292

Воткинский район — 364

Глазовский район — 361

Граховский район — 196

Дебесский район — 299

Игринский район — 773

Камбарский район — 293

Каракулинский район — 213

Кезский район — 344

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 324

Малопургинский район — 489

Можгинский район — 300

Сарапульский район — 398

Селтинский район — 273

Сюмсинский район — 244

Увинский район — 920

Шарканский район — 577

Юкаменский район — 297

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 282

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