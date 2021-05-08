Карта распространения коронавируса на 8 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Традиционная сводка коронавируса в регионе
Фото: Амир Закиров
По данным оперштаба на утро 8 мая в Удмуртии за минувшие сутки 44 жителя региона заразились COVID-19, и 54 пациента выздоровели.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск — 15 855
Глазов — 1 473
Воткинск — 1 390
Можга — 1 769
Сарапул — 1 239
Завьяловский район — 1 821
Алнашский район — 641
Балезинский район — 510
Вавожский район — 292
Воткинский район — 364
Глазовский район — 361
Граховский район — 196
Дебесский район — 299
Игринский район — 773
Камбарский район — 293
Каракулинский район — 213
Кезский район — 344
Кизнерский район — 338
Киясовский район — 217
Красногорский район — 324
Малопургинский район — 489
Можгинский район — 300
Сарапульский район — 398
Селтинский район — 273
Сюмсинский район — 244
Увинский район — 920
Шарканский район — 577
Юкаменский район — 297
Якшур—Бодьинский район — 495
Ярский район — 282
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