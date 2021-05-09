43 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии 9 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 9 мая в Удмуртии еще 43 человека в Удмуртии заразились COVID-19 за минувшие сутки. Среди них 4 детей и 10 пенсионеров. А 52 пациента выздоровели и были выписаны.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 179 случая заболевания среди жителей. Из них 29 991 человек уже выздоровели, а 423 жителя, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 086 407 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 266.

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