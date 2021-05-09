Карта распространения коронавируса на 9 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 9 мая Фото: pixabay.com

43 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии 9 мая. А 52 пациента выздоровели и были выписаны. Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 15 874

Глазов — 1 473

Воткинск — 1 390

Можга — 1 769

Сарапул — 1 247

Завьяловский район — 1 821

Алнашский район — 641

Балезинский район — 516

Вавожский район — 292

Воткинский район — 364

Глазовский район — 361

Граховский район — 196

Дебесский район — 299

Игринский район — 773

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 344

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 324

Малопургинский район — 489

Можгинский район — 300

Сарапульский район — 398

Селтинский район — 275

Сюмсинский район — 244

Увинский район — 925

Шарканский район — 577

Юкаменский район — 297

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 282

Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек.

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