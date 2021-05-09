15 фото Парада Победы на Центральной площади Ижевска 9 мая 2021 года: «Комсомолка» собрала самые яркие кадры с праздничного шествия

«Комсомолка» собрала самые яркие кадры с праздничного шествия Фото: Амир Закиров

Сегодня, в день Победы, в столице Удмуртии традиционно прошел парад войск и техники. Он начался в 10:00 утра. В нем приняли участие более 1800 человек. В 2021 году впервые на параде представили «песчанку» - полевую форму советских войск в Афганистане, а еще форму танкистов - в память о легендарном оружейнике Михаиле Калашникове, воевавшем в танковых войсках. «Комсомолка» собрала самые яркие кадры с праздничного шествия.

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Парад Победы Фото: Амир Закиров

Журналисты медиагруппы «Центр» будут весь день выходить в прямой эфир с разных площадок Ижевска, где пройдут памятные и праздничные мероприятия, так начнется масштабный онлайн-марафон, который поддерживает администрация главы и правительства Удмуртии. Он прошел в социальных сетях «Комсомольской правды-Ижевск» (18+), а также портала IZHLIFE (18+) и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).