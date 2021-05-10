42 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии 10 мая

Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 10 мая в Удмуртии еще 42 человека в Удмуртии заразились COVID-19 за минувшие сутки. Среди них 3 детей и 8 пенсионеров. А 52 пациента выздоровели и были выписаны.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 221 случай заболевания среди жителей. Из них 30 043 человека уже выздоровели, а 423 жителя, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 090 100 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 393.

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