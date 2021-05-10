Карта распространения коронавируса на 10 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 10 мая Фото: pixabay.com

По данным Оперштаба, к утру 10 мая на территории региона выявили еще 48 случаев заражения коронавирусной инфекции.Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 15 893

Глазов — 1 476

Воткинск — 1 394

Можга — 1 769

Сарапул — 1 247

Завьяловский район — 1 821

Алнашский район — 641

Балезинский район — 516

Вавожский район — 292

Воткинский район — 364

Глазовский район — 361 и 1

Граховский район — 196

Дебесский район — 302

Игринский район — 773

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 344

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 326

Малопургинский район — 493

Можгинский район — 300

Сарапульский район — 398

Селтинский район — 275

Сюмсинский район — 244

Увинский район — 925

Шарканский район — 579

Юкаменский район — 300

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек.

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