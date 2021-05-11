Новое оборудование «видеогол» более чем за 12 миллионов установят в ЛД «Ижсталь» Фото: Диля Ахмадишина

В ледовом дворце «Ижсталь» после реконструкции установят новый комплекс оборудования «видеогол». Региональный центр закупок Удмуртии объявил тендер на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) комплекса многоканальной записи видеофиксации голов и спорных моментов во время игр в хоккей. Начальная цена этого контракта составила 12 577 085 рублей.

Советующий документ появился на сайте РосТендер 11 мая 2021 года. Заявки принимаются до 27 мая, а итоги будут подведены в последний день весны.

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