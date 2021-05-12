Погода в Ижевске 12 мая: ожидается до +29 °С и небольшой ветер

Аномальная жара в Ижевске продлится до конца недели Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 мая, среда. Жаркая погода выпала на всю рабочую неделю. Подробнее о погоде на сегодня читайте в нашем прогнозе на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, аномальная жара в Ижевске продолжается. Столбик термометра достигнет 27-29 °С. Синоптики сообщают, что среднесуточная температура на этой неделе превысит норму на 7 градусов и более.

Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. На небе при этом будет небольшая облачность.

Ночью станет легче - температура понизится до 10-12 °С.

Напомним, что в связи с аномальной погодой, в Удмуртии ожидается высокая пожароопастность (4 класс).