Воплощение твоих амбиций: новая концепция обновления

Воплощение твоих амбиций: Новая концепция обновлённого дилерского центра Митсубиси

Дилер японского автобренда работает в Удмуртии уже больше 13 лет и заслужил крепкую репутацию — из более 100 дилеров Mitsubishi Motors он входит в десятку лучших. Тем не менее пришла пора меняться. Компания Mitsubishi в России уже 30 лет. За это время более миллиона российских семей стали обладателями автомобилей её производства.

В 2017 году Mitsubishi разработали концепцию, в которой смогли оптимально сформулировать — какими должны быть автомобиль и автосервис в регионах России, колоритных уголках со своими традициями, но при этом вдохновлённых японскими технологиями. В обновлённом, единственном в Удмуртии, центре дают возможность почувствовать энергию этих ценностей. Drive Your Ambition* — уверенно твердит слоган компании, сумевшей объединить в одну общую гармонию японские технологичность и инновации вместе с традиционностью удмуртского духа, в смешение строгости и широты, фантастики и сказки, технологии и поэзии.

Уверенный и амбициозный человек, житель динамичного технологичного мира, при этом добрый семьянин, хранитель семейных ценностей — вот кем является современный автовладелец, согласно авторов нового взгляда. В период запуска обновлённого дилерского центра Mitsubishi Гарант Моторс Ижевск посетит Президент российского подразделения Mitsubishi Motors Осаму Иваба. Он примет участие в официальном мероприятии открытия центра 20 мая, а также презентует обновленные автомобили – Mitsubishi Pajero Sport и Eclipse Cross.

Воплощение твоих амбиций: Новая концепция обновлённого дилерского центра Митсубиси

Единственный официальный дилер Mitsubishi в Удмуртии «Гарант-МОТОРС»

Ижевск, Карла Маркса, 55а

тел.(3412) 90-89-88

Garant-mitsubishi.ru

vk.com/mitsubishi18

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