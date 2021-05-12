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Здоровье12 мая 2021 17:02

Для привитых от коронавируса жителей Удмуртии могут ввести бонусы на транспорт

Это делается для того, чтобы увеличить темпы вакцинации
Анна Митрофанова
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Для привитых от коронавируса жителей Удмуртии могут ввести бонусы на транспорт

Для привитых от коронавируса жителей Удмуртии могут ввести бонусы на транспорт

Фото: pixabay.com

Чтобы увеличить темпы вакцинации от коронавируса и выработать устойчивый популяционный иммунитет от этой инфекции председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в обращении к главе минтранса Виталию Савельеву предложил ввести бонусы на транспорт для привитых граждан страны, в том числе и жителей Удмуртии. Об этом сообщает RT на русском.

Оценку этой идее дали в госдуме.

«Использование различных стимулов мне представляется целесообразным. Будет ли это касаться внутригородских перевозок — для этого мы должны понимать способность местных и городских бюджетов взять это на себя, будет ли это федеральная программа — и те или иные региональные структуры будут получать компенсацию за эти затраты», — говорит заместитель председателя комитета госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

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