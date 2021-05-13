Погода в Ижевске на 13 мая: воздух прогреется до +30°С

В Ижевске продолжается аномальная жара Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Аномальная майская жара продолжается. Подробнее о прогнозе на четверг расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 13 мая в Ижевске ожидается солнечная погода без осадков. Возможна небольшая облачность. Температура воздуха составит +28..+30°С.

Ветер будет юго-западным, 4-9 м/с.

Ночью до +15°С. Направление ветра изменится на юго-восточное, скорость снизится до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Дачные маршруты в Ижевске 2021: расписание автобусов в этом летнем сезоне

- Видео: житель Ижевска вытаскивает из пруда пьяного подростка