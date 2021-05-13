Погода в Ижевске на 13 мая: воздух прогреется до +30°С

В Ижевске продолжается аномальная жара Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! Аномальная майская жара продолжается. Подробнее о прогнозе на четверг расскажет «Комсомолка».
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 13 мая в Ижевске ожидается солнечная погода без осадков. Возможна небольшая облачность. Температура воздуха составит +28..+30°С.
Ветер будет юго-западным, 4-9 м/с.
Ночью до +15°С. Направление ветра изменится на юго-восточное, скорость снизится до 3 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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